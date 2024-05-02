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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD в прошлом квартале нарастила поставки процессоров Ryzen на 58%
А средняя цена их реализации выросла на 16%.

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Компания AMD не стала тянуть с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, в котором более подробно объяснила, за счёт чего её выручка в клиентском сегменте за три первых месяца текущего года выросла на 85% в годовом сравнении до $1,4 млрд. Объёмы поставок процессоров Ryzen компания смогла увеличить на 58%, а их средняя цена реализации выросла на 16%. При этом поставщик не уточняет, насколько выросли поставки в мобильном и настольном сегменте по отдельности.

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Источник изображения: AMD

Рынок ПК, по словам руководства AMD, начал восстанавливаться после свойственного первой половине прошлого года затоваривания, вызванного завершением пандемии со свойственным ей повышенным спросом на персональные компьютеры. Полученные год назад операционные убытки на клиентском направлении в размере $172 млн по итогам прошлого квартала текущего года сменились операционной прибылью в размере $86 млн. Подобную динамику AMD объясняет преимущественно ростом выручки в клиентском сегменте.

#amd #аналитика #финансы #amd ryzen
Источник: ir.amd.com
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Аналитики считают, что AMD поскромничала в своём прогнозе по выручке от реализации ускорителей вычислений
Компании AMD исполнилось 55 лет
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