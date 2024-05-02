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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что AMD поскромничала в своём прогнозе по выручке от реализации ускорителей вычислений
Либо была ограничена производственными возможностями подрядчиков.

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Избалованные феноменальными темпами роста выручки NVIDIA в серверном сегменте инвесторы, как поясняет ресурс Seeking Alpha, сочли вчерашнее повышение прогноза AMD по выручке от реализации ускорителей вычислений с $3,5 до $4 млрд слишком скромным, а потому курс акций компании после публикации отчётности снизился почти на 9%.

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Источник изображения: AMD

Аналитики KeyBanc Capital Markets предостерегли инвесторов, что любое возможное ухудшение прогноза со стороны AMD может обернуться существенным снижением курса акций компании. Представители J.P. Morgan и Mizuho Securities сошлись во мнении, что $4 млрд выбраны руководством в качестве минимальной безопасной базы для последующего роста, и на практике компания могла бы выручить в этом году более $5 млрд от реализации ускорителей вычислений. Возможно, сейчас надеяться на большее ей мешают ограничения по количеству выпускаемых партнёрами компонентов.

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) вчера заявила, что как минимум несколько последующих поколений ускорителей находятся в разработке, компания тесно контактирует с крупными клиентами, а модульная чиплетная архитектура позволяет быстро и эффективно менять дизайн вычислительных решений. В текущем году и в следующем AMD готова представить в этом сегменте новые решения, подробности о них будут сообщены в ближайшие месяцы.

#amd #аналитика #финансы #акции
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