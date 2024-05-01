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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди заказавших электромобиль Xiaomi SU7 более половины являются пользователями устройств Apple
Почти треть ранее владела машинами «большой немецкой тройки».

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Представив свой первый электромобиль SU7 в конце марта, компания Xiaomi приступила к его поставкам 3 апреля, и в течение месяца успела отгрузить 7058 товарных машин, а также принять заказы на 88 063 штук с уже оформленной предоплатой. С 18 апреля, как сообщает CnEVPost, компания начала поставки комплектаций SU7, сконфигурированных самими клиентами, а 29 апреля с конвейера предприятия в Пекине сошёл 10-тысячный экземпляр Xiaomi SU7.

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Источник изображения: CnEVPost

Представители Xiaomi привели статистику, демонстрирующую «социальный срез» первых клиентов, оформивших заказ на поставку электромобиля SU7. Среди них оказалось 28% женщин, 29% клиентов ранее владели машинами марок BMW, Mercedes-Benz и Audi, а пользователей устройств Apple среди заказчиков набралось 52,5%. Кажется, Apple всё же много потеряла, отказавшись от намерений вывести на рынок электромобиль собственной разработки. Правда, со смартфонами Xiaomi и цифровой экосистемой этой компании электромобили марки наверняка будут интегрироваться лучше, чем с продукцией Apple, поэтому устройствами Xiaomi будет обладать немалая часть покупателей электромобиля SU7.

#аналитика #xiaomi #электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
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