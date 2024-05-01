Возможно, это действительно так, но они просто ещё не успели проверить.

Принято считать, что канадская компания TechInsights является «передовиком» в вопросах вскрытия новейших смартфонов Huawei с целью выявления компонентов китайского производства, которые появились вопреки санкциям США и их союзников. Издание South China Morning Post рассказывает другую историю о преждевременном появлении информации о высоком уровне локализации компонентов в составе нового смартфона Huawei Pura 70.

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Источник изображения: Reuters

Китайские СМИ приписывают японской Formalhaut Techno Solutions выводы о наличии внутри смартфона Huawei Pura 70 более чем 90% компонентов китайского производства. Только сенсор основной камеры смартфона якобы был сделан компанией Sony, а все прочие компоненты новинки были китайскими. Представители японской компании вынуждены заявить, что ещё не вскрывали данный смартфон, а потому не могут подтвердить обсуждаемую информацию о составе новой модели Huawei.