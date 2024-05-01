Она ещё и увеличилась на 80% год к году.

Вчерашний квартальный отчёт AMD обозначил доминирующий с точки зрения положительной динамики выручки сегмент бизнеса компании — им предсказуемо стал серверный, поскольку спрос на ускорители вычислений Instinct превышает возможности по их поставкам. Во втором полугодии дефицит ослабнет, как ожидает руководство компании, а всего по итогам текущего года направление искусственного интеллекта позволит ей выручить $4 млрд вместо запланированных первоначально $3,5 млрд.

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Источник изображения: AMD

В первом квартале серверная выручка компании выросла на 80% год к году до $2,3 млрд. Данное направление бизнеса формировало 42% выручки AMD в отчётном периоде. Операционная прибыль в этой сфере выросла более чем в три раза до $541 млн, а норма операционной прибыли поднялась с 11 до 23 %. Компания сообщила, что выручка от реализации ускорителей семейства Instinct MI300 уже превысила $1 млрд с момента начала их поставок в четвёртом квартале прошлого года. AMD готовит ускорители нового поколения, а ещё до конца текущего года обещает вывести на рынок процессоры EPYC семейства Turin с архитектурой Zen 5.