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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты считают, что для защиты европейского рынка электромобилей от китайских надо задрать пошлины до 55%
Как тебе такое, братец Ма?

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К концу прошлого квартала европейские чиновники завершили начатое прошлой осенью расследование о специфике субсидирования со стороны властей КНР производства электромобилей и тяговых батарей в Поднебесной. Достигнутые европейскими властями выводы гласили, что подобные субсидии несправедливо делают китайские электромобили слишком дешёвыми, а потому импортные пошлины на их ввоз в Европу нужно поднять с текущих 10% до 15 или даже 30 %.

Как поясняет CNBC со ссылкой на аналитиков Rhodium Group, самых настырных китайских производителей такие преграды не остановят, и даже с учётом 30-процентной пошлины они смогут предлагать свои электромобили на европейском рынке существенно дешевле европейских аналогов.

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Источник изображения: BYD

Аналитики призывают поднять таможенные пошлины до 40 или даже 55 %, чтобы поставить эффективный барьер на пути экспансии китайских электромобилей в Европу. Есть ещё и другой способ добиться этого — предложить европейским покупателям электромобилей субсидии на приобретение машин местной сборки. Кстати, китайские производители уже активно изучают вопрос локализации сборки электромобилей на территории Европы, чтобы снизить влияние пошлин. Та же BYD собирается запустить производство электромобилей в Венгрии.

#китай #электромобили #европа #китайские производители #byd #таможенные пошлины
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