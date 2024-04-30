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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD Лиза Су получила титул «генеральный директор года»
Уважение коллег на хлеб не намажешь.

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Разного рода «временные титулы» раздают не только крупные деловые издания типа Forbes, но и учредители масштабом поменьше. Например, издание Chief Executive ежегодно присуждает титул «генеральный директор года», опрашивая профильный комитет, созываемый из числа руководителей крупных компаний. В этом году он собирается присудить данный титул главе AMD Лизе Су (Lisa Su).

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Источник изображения: AMD

Церемония должна состояться на закрытом мероприятии осенью этого года, а пока члены комитета по отбору номинантов отмечают, что личность Лизы Су привлекла их не только эффективным подходом к стратегическому развитию компании, но и внимательным отношением к потребностям людей, будь то сотрудники самой AMD или её клиенты. В прошлом году данного титула удостоился глава авиакомпании Delta Airlines Эд Бастиан (Ed Bastian), а за год до этого — основатель руководитель Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff). Оба весьма лестно отзываются о деловых качествах Лизы Су, считая проделанную ей работу по трансформации бизнеса AMD одним из самых серьёзных достижений современности.

#amd #лиза су
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