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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD в прошлом квартале должна была уступить Intel рыночные позиции в сегменте ПК
Прогноз на второй квартал не обрадует инвесторов.

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На этой неделе свой квартальный отчёт должна опубликовать компания AMD, и аналитики Susquehanna предвосхищают его своими рассуждениями о том, что за прошедшие три месяца компания могла уступить основному конкуренту часть своих позиций как в настольном, так и в мобильном сегменте. При этом ситуация с продажами ноутбуков и компонентов для них в прошлом квартале в целом была лучше ожиданий аналитиков.

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Источник изображения: AMD

По прогнозу источника, AMD в прошлом квартале выручила $5,45 млрд, и во втором квартале рассчитывает получить либо столько же, либо даже чуть меньше выручки. Причина подобной динамики кроется в сохранении слабого спроса на компоненты для ПК. При этом в серверном сегменте компания может столкнуться с ростом спроса на центральные процессоры, но произойдёт это лишь во втором полугодии. Кроме того, определённый оптимизм связан с перспективами экспансии ускорителей вычислений Instinct MI300. По мнению экспертов, в этом году компания AMD сможет выручить на их поставках не менее $5 млрд. В сегменте программируемых матриц Xilinx тоже будет наблюдаться оживление спроса, связанное с тем, что компания собирается снять с производства некоторые модели, и покупатели будут стремиться создать достаточные для своих нужд запасы, прежде чем поставки прекратятся.

#amd #intel #аналитика #финансы
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