Ранее он рассчитывал делать это уже с 2025 года.

Китайская корпорация Great Wall Motor является одним из самых опытных экспортёров автомобильной продукции в стране, как отмечает CnEVPost, поскольку поставляет свои машины за пределы КНР уже на протяжении 27 лет. Продукцией принадлежащих ей марок во всём мире пользуются около 14 млн человек, но только десятая их часть проживает за пределами Китая. Только в прошлом году экспортные поставки продукции Great Wall превысили 300 000 штук. Изначально компания рассчитывала выйти на 1 млн экспортных электромобилей к 2025 году, причём 40% из них должны были собираться локально на рынках сбыта.

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Источник изображения: CnEVPost

Теперь, как сообщается на официальной странице Great Wall Motor в социальной сети Weibo, эта цель пересмотрена. На 1 млн экспортируемых ежегодно электромобилей компания выйдет только в 2030 году, и треть из этого количества придётся на премиальные модели. Российским потребителям продукция Great Wall известна по маркам Haval и Tank, причём локальная сборка моделей ведётся на предприятии в Тульской области. Экспорт автомобилей Great Wall налажен в 170 стран мира, у компании имеется более 1000 точек их продажи. Из 1,23 млн реализованных в прошлом году автомобилей Great Wall четверть пришлась на экспортные поставки, за год они увеличились на 82,48%.