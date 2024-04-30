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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck получит новые режимы движения по бездорожью
Через обновление программного обеспечения по воздуху.

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Издание Electrek напомнило, что проблемы с педалью акселератора являются не единственным вопросом, которым создателям электрического пикапа Tesla Cybertruck приходится заниматься в настоящее время. Поскольку машина изначально создавалась с претензией на определённые внедорожные способности, её бортовое программное обеспечение начало обрастать соответствующими функциями.

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Источник изображения: Electrek

Большинство из них реализуется через управление тягой на колёсах, изменение работы пневмоподвески и системы стабилизации. Cybertruck за счёт этого получает лучшую управляемость не только на пересечённой местности, но и на дорогах с твёрдым покрытием в условиях плохого сцепления с поверхностью — например, если на асфальте лежит снег или лёд. Машина должна научиться лучше передвигаться в глубокой грязи, песке или сугробах за счёт оптимизации управления тягой.

Двухмоторный вариант Tesla Cybertruck получит электронную имитацию блокировки межосевого дифференциала, а трёхмоторный — ещё и заднего межколёсного. Добавился режим «круиз-контроля для бездорожья», когда машина сама управляет тягой и артикуляцией подвески, чтобы обеспечить уверенное перемещение в условиях сильно пересечённой местности.

Добавился и специальный режим работы бортовой электроники при использовании фирменной палатки CyberTent, которая стоит $3000 и вызывает определённые претензии не только в плане удобства монтажа, но и эксплуатации. Подвеска пикапа при установке палатки максимально наклоняет нос машины, чтобы компенсировать уклон спального места, которое монтируется на верхний край грузового отсека, а потому в нормальном положении сильно наклонено в сторону заднего борта. В режиме палатки пикап также не отключает автоматически освещение и оставляет под напряжением бортовые розетки.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck
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