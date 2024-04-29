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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производитель футуристичных электромобилей HiPhi нашёл средства для продолжения деятельности
Вот только надолго ли?

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Не исключено, что с течением времени будет расширяться то воображаемое «кладбище», на котором покоятся амбициозные производители электромобилей, в своё время обещавшие стать «убийцами Tesla». Многие из них польстились на сегмент премиальных и люксовых электромобилей, но благополучие той же Tesla уже давно определяют массовые модели Model 3 и Model Y, и без продукции такого ценового сегмента в наши дни мало кому из производителей удаётся выжить.

Как сообщает CnEVPost со ссылкой на издание Auto Home, объявившая в конце февраля о необходимости приостановить выпуск электромобилей компания HiPhi достигла договорённости с неким гонконгским инвестором, который обеспечит её необходимыми для возобновления деятельности средствами. Продажи электромобилей HiPhi и их выпуск могут быть восстановлены уже к началу мая.

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Источник изображения: CnEVPost

Напомним, что HiPhi пыталась найти стратегического инвестора и вела плотные переговоры с Changan, которому принадлежит марка Avatr, с целью стратегического сотрудничества. Теперь же, как сообщают китайские СМИ, в роли потенциального партнёра HiPhi рассматривается FAW Group. Последний из автопроизводителей уже запустил процедуру аудита HiPhi, чтобы понять, в каком состоянии находится этот конкурент.

#китай #электромобили #hiphi
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