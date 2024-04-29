Её можно взять в аренду.

Издание CnEVPost пояснило, на каких условиях пользователи фирменного сервиса проката электромобилей Destination смогут получить доступ к новейшим тяговым батареям ёмкостью 150 кВт·ч, которые способны обеспечить запас хода около 1000 км без подзарядки. Они выпускаются по полутвердотельной технологии, и пока доступны только в лизинг, поскольку стоимость одной такой батареи сопоставима с ценой электромобиля Nio ET5, стартующего с отметки более $41 000.

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Источник изображения: CnEVPost

В течение мая клиенты фирменного сервиса проката электромобилей Nio будут в произвольном порядке получать доступ к таким батареям, а с июня их можно будет арендовать на срок от одного до нескольких дней, осознанно выбирая увеличенную ёмкость. Это разумно при планировании длительной поездки, например. Дневная аренда батареи такой ёмкости будет обходиться клиенту в $21 в день на протяжении первой недели, с восьмого дня стоимость аренды вырастет на треть. Помимо зарядки тяговой батареи, конструкция электромобилей Nio позволяет их экспресс-замену на специальных автоматизированных станциях. Вся процедура занимает не более трёх минут, клиенту для этого не нужно даже выходить из машины. Продавать тяговые батареи нового типа Nio пока не собирается, поскольку высокая цена способна отпугнуть многих клиентов.