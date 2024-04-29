Спешный визит Илона Маска в Китай оказался результативным.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай занял менее суток и ограничился общением с чиновниками в Пекине, но цель этой внезапной поездки была в общих чертах достигнута. Китайские власти одобрили предварительный план Tesla по запуску функции FSD на территории страны.

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Источник изображения: Associated Press

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y шанхайской сборки были призваны соответствующими требованиям китайских законов в области информационной безопасности, а ещё компания заключила соглашение с китайским гигантом Baidu об использовании картографических данных, позволяющих осуществлять точную навигацию по территории страны.

Впрочем, имеющиеся в СМИ данные пока не раскрывают главной интриги: получил ли Маск разрешение пересылать видеозаписи поездок китайских клиентов в США для их обработки системами искусственного интеллекта, которые непрерывно совершенствуют фирменный автопилот. Законы КНР требуют, чтобы такие данные хранились на территории страны, и уже несколько лет Tesla использует для этого свой центр обработки данных в Шанхае. Илон Маск убеждён, что полный автопилот должен использовать визуальную информацию для ориентации в пространстве и оценки окружающей обстановки, тогда как многие китайские автопроизводители делают упор на использование точных цифровых карт местности. В этом смысле подходы Tesla и Baidu к реализации автопилота несколько расходятся, но сам факт прогресса компании в продвижении этой функции на местном рынке должен обеспечить укрепление конкурентных позиций продукции этой марки в КНР.