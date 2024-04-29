А всего в этом году рассчитывает произвести 100 000 машин.

Поставив перед собой цель в течение нескольких лет войти в число пяти крупнейших автопроизводителей планеты, китайская компания Xiaomi взяла за правило уведомлять общественность буквально о каждом шаге в этом направлении. По информации CnEVPost, на страницах социальной сети Weibo появилось сообщение о выпуске компанией Xiaomi десятитысячного экземпляра электромобиля SU7. Продажи машины начались 32 дня назад, но наивно полагать, что и производством машин для розницы компания занимается с конца марта. Не менее пяти тысяч экземпляров SU7 были заготовлены заранее в премьерной комплектации Founders Edition с фиксированным набором оборудования. Они-то наверняка и составили основную часть объёма продаж.

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Источник изображения: Weibo, Xiaomi

Так или иначе, выпуск 10 000 электромобилей SU7 приближает Xiaomi к цели наладить выпуск такого же количества ежемесячно к июню, а по итогам всего 2024 года выпустить 100 000 экземпляров. Представители компании заявили, что в один прекрасный день электромобили Xiaomi можно будет встретить на всех дорогах планеты.

По данным китайских СМИ, компания в ближайшее время собирается расширить ассортимент моделей до семи штук, включая последовательные гибриды, в которых ДВС играет роль генератора энергии для тяговых электродвигателей. Уже в первом квартале следующего года может появиться конкурент Tesla Model Y в исполнении Xiaomi, а три других гибридных кроссовера будут использовать новую платформу этой компании. Представители Xiaomi данную информацию позже опровергли.