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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск посетил Китай с целью ускорения внедрения автопилота
На безрыбье и Китай — Индия!

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Отменив на прошлой неделе свою поездку в Индию, как сообщает Reuters, к выходным Илон Маск не удержался от визита в Китай, где сейчас проходит крупнейшая автомобильная выставка региона. Tesla свой стенд на этом мероприятии не предусмотрела, не стал его посещать и глава компании. Вместо этого он сосредоточился на переговорах с китайскими чиновниками. Встречу с премьер-министром страны Ли Цяном (Le Qiang) глава Tesla подтвердил на страницах принадлежащей ему социальной сети X, а ещё китайские СМИ приписывают Маску встречу с председателем Торгово-промышленной палаты КНР Рэн Хонбином (Ren Hongbin).

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Источник изображения: Reuters

Как считается, основной темой переговоров с китайскими чиновниками стала возможность экспорта накапливаемых в шанхайском центре обработки данных Tesla результатов работы бортовых систем эксплуатируемых в стране электромобилей этой марки. Видеозаписи Tesla использует для обучения своих систем искусственного интеллекта. С 2021 года компания по местным законам обязана хранить все эти данные на территории страны, но самые производительные суперкомпьютеры Tesla находятся в США, именно с их помощью компания рассчитывает добиться прогресса в реализации работы комплекса FSD на территории КНР. На позапрошлой неделе Илон Маск пообещал, что предоставит FSD китайским клиентам в ближайшее время. Чтобы ускорить достижение этой цели, он должен убедить китайских чиновников, что экспорт персональных данных граждан КНР в США не представляет угрозы для национальной безопасности Поднебесной.

#китай #tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот
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