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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Германии хотят отказаться от дополнительного контроля за иностранными инвестициями
В частности, сотрудничество с Китаем он бы существенно затруднил.

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Поскольку сотрудничество с США в обозримой перспективе сулит Европе больше расходов, чем доходов, местные политики ищут источники финансирования экономики региона в других частях планеты. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на The Wall Street Journal, немецкие власти хотят отказаться от идеи введения дополнительного контроля за инвестициями в национальную экономику со стороны КНР и прочих неблагонадёжных стран.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Первоначально планировалось, что новый закон введёт дополнительные ограничения на инвестиции в экономику Германии со стороны зарубежных компаний в сфере альтернативной энергетики, квантовых компьютеров, передовых полупроводниковых компонентов, искусственного интеллекта и объектов критической инфраструктуры страны. Правительство также хотело сохранить право блокировать сотрудничество с иностранными партнёрами в области научно-исследовательской деятельности, если появлялись основания считать, что оно представляет угрозу для национальной безопасности.

Теперь правительство Германии опасается, что дополнительные барьеры для иностранных инвестиций усугубят состояние национальной экономики, а потому нововведения планируется либо существенно смягчить, либо вообще отказаться от них в существующем виде.

#китай #германия #инвестиции
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