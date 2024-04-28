Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская электромобильная промышленность стоит на грани перепроизводства
Уже в следующем году ей нужно будет пристроить за пределами страны до 19 млн гибридов и электромобилей.

реклама

Пекинская автомобильная выставка, которая начала свою работу на этой неделе, красноречиво продемонстрировала активность китайских компаний по выпуску новых моделей электромобилей, и на фоне местных участников стенды зарубежных компаний смотрелись достаточно бледно, за редкими исключениями. По информации, обобщённой ресурсом Nikkei Asian Review, китайская электромобильная отрасль уже стоит на пороге перепроизводства.

реклама

Источник изображения: CnEVPost

Во-первых, степень загрузки конвейера многих местных производителей электромобилей не превышает 50%, тогда как в классическом автобизнесе считается, что для рентабельности она должна быть не ниже 80%. В прошлом году в Китае насчитывалось более 50 производителей гибридов и электромобилей, а в комбинации с принадлежащими ими торговыми марками речь шла о сотнях различных моделей. Статистика показывает, что в первые два месяца этого года норма прибыли китайских автопроизводителей не превышала 4,3%, тогда как в 2015 году она была в два раза выше. В этом году в Китае могут обанкротиться до 10 производителей гибридов и электромобилей, по мнению экспертов.

Во-вторых, к следующему году китайские производители сообща выйдут на выпуск около 36 млн транспортных средств в год. На внутреннем рынке КНР при этом от силы может быть реализовано 17 млн машин, поэтому излишки в 19 млн электромобилей и гибридов нужно будет пристраивать на экспортных рынках. США и Европа уже настороженно смотрят на эту перспективу, спешно создавая таможенные барьеры, которые призваны защитить местные авторынки от наплыва более дешёвых электромобилей из Китая. Батареи, которые формируют от 30 до 40 % стоимости современного электромобиля, в Китае стоят примерно на 80% дешевле, чем в Европе, поэтому в сочетании с прочими более дешёвыми материалами машины китайского производства представляют серьёзную конкурентную угрозу для европейских.

В любом случае, экспорт китайских гибридов и электромобилей будет только увеличиваться, поскольку страны Азии более лояльны к подобной экспансии. В 2023 году экспорт таких транспортных средств из Китая вырос на 78% до 1,2 млн штук, а в следующем году он может увеличиться до 3,5 млн машин. В странах Азии сильны позиции японских марок, поэтому от экспансии китайских конкурентов будут страдать японские компании, но эффективных рычагов влияния на ситуацию у них нет.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители #гибриды
+
Написать комментарий (0)
Intel увеличила поставки компонентов для ноутбуков на 39%
Intel рассчитывает поставить до конца года более 40 млн процессоров с функцией ускорения ИИ
Пассажирский электролёт XPeng AeroHT начнёт предлагаться в Китае в четвёртом квартале
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как понять, что пришло время переустановить Windows и почему это стоит делать регулярно
62
Fan Control - небольшая и удобная утилита для старых материнских плат
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
22
Обзор игры Half-Life 2: Lost Coast - Потерянное побережье
4
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
85
Выясняем, что выгоднее — собрать ПК на APU Ryzen 5 8600G или на отдельной видеокарте и процессоре
16
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
29
ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
38
Производители видеокарт отказываются от продукции AMD – в чём причина, и при чём тут Дженсен Хуанг
249
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
137

Сейчас обсуждают

Шохруд Кулаев
07:46
Вы правы
На Pixel 8 и 8 Pro появилась возможность разблокировать приложение WhatsApp при помощи лица
Дмитрий Нестеров
07:43
Услышал где то новость, раздул из неё слона))
JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox
ev_rus
07:42
Ты дебил eбyчий, а ощущаешь ты буй в жопе
ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
Chimbal
07:37
Давай на пересдачу линуксоид-манипулятор: 1) персонаж стоит в разных местах игровой локации (грубо, и учитывая угол обзора камеры преднамеренно нарушено второе базовое правило сравнительного тестиров...
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Такой то
07:29
блевота знает, блевота пожил
Меркурис: Сырский недоволен сдачей в плен украинских солдат
owzod
07:23
Хули ее тестить) нужны ощущения от гемплея а не кол-во фпс, в которые ты уверовал) LoL) когда ты в голову кушать перестанешь - до тебя дойдет). Точно.
ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
ev_rus
07:23
Конечно не нужно, грёбаную 4070 за 70 тыс рублей обходит 7800ХТ за 60 тыс., и даже 4070 супер обходит 7800ХТ. 4070, как оказалось, развод для лохов
Производители видеокарт отказываются от продукции AMD – в чём причина, и при чём тут Дженсен Хуанг
owzod
07:20
Автор. Глупости. Не не так - Дичь).
Как понять, что пришло время переустановить Windows и почему это стоит делать регулярно
Такой то
07:19
а чё не на мове разговняешь?
Военкоры: ВСУ нанесли ракетный удар по аэродрому в Джанкое
Такой то
07:18
скакуасы кастрюлеголовые крутят динамомашину
Военкоры: ВСУ нанесли ракетный удар по аэродрому в Джанкое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем