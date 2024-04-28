Уже в следующем году ей нужно будет пристроить за пределами страны до 19 млн гибридов и электромобилей.

Пекинская автомобильная выставка, которая начала свою работу на этой неделе, красноречиво продемонстрировала активность китайских компаний по выпуску новых моделей электромобилей, и на фоне местных участников стенды зарубежных компаний смотрелись достаточно бледно, за редкими исключениями. По информации, обобщённой ресурсом Nikkei Asian Review, китайская электромобильная отрасль уже стоит на пороге перепроизводства.

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Источник изображения: CnEVPost

Во-первых, степень загрузки конвейера многих местных производителей электромобилей не превышает 50%, тогда как в классическом автобизнесе считается, что для рентабельности она должна быть не ниже 80%. В прошлом году в Китае насчитывалось более 50 производителей гибридов и электромобилей, а в комбинации с принадлежащими ими торговыми марками речь шла о сотнях различных моделей. Статистика показывает, что в первые два месяца этого года норма прибыли китайских автопроизводителей не превышала 4,3%, тогда как в 2015 году она была в два раза выше. В этом году в Китае могут обанкротиться до 10 производителей гибридов и электромобилей, по мнению экспертов.

Во-вторых, к следующему году китайские производители сообща выйдут на выпуск около 36 млн транспортных средств в год. На внутреннем рынке КНР при этом от силы может быть реализовано 17 млн машин, поэтому излишки в 19 млн электромобилей и гибридов нужно будет пристраивать на экспортных рынках. США и Европа уже настороженно смотрят на эту перспективу, спешно создавая таможенные барьеры, которые призваны защитить местные авторынки от наплыва более дешёвых электромобилей из Китая. Батареи, которые формируют от 30 до 40 % стоимости современного электромобиля, в Китае стоят примерно на 80% дешевле, чем в Европе, поэтому в сочетании с прочими более дешёвыми материалами машины китайского производства представляют серьёзную конкурентную угрозу для европейских.

В любом случае, экспорт китайских гибридов и электромобилей будет только увеличиваться, поскольку страны Азии более лояльны к подобной экспансии. В 2023 году экспорт таких транспортных средств из Китая вырос на 78% до 1,2 млн штук, а в следующем году он может увеличиться до 3,5 млн машин. В странах Азии сильны позиции японских марок, поэтому от экспансии китайских конкурентов будут страдать японские компании, но эффективных рычагов влияния на ситуацию у них нет.