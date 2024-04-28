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Новости Hardware Алексей Сычёв
Пассажирский электролёт XPeng AeroHT начнёт предлагаться в Китае в четвёртом квартале
А вот когда он поступит в продажу, не уточняется.

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Рост экономики в сочетании с высокой плотностью населения в отдельных регионах создаёт в Китае потребность в услугах по быстрому перемещению состоятельных граждан, а воздушное пространство пока не так занято, как наземное, поэтому усилия сразу нескольких компаний направлены на то, чтобы как можно скорее запустить в Китае воздушные такси.

Дочерняя компания электромобильного стартапа XPeng — AeroHT, собирается начать приём заказов на свои электролёты в четвёртом квартале, как сообщает South China Morning Post со ссылкой на основателя обеих компаний Хэ Сяопэна (He Xiaopeng). Впрочем, начало приёма заказов не будет означать близость момента выдачи летательных аппаратов клиентам — сроки поставок и цены по-прежнему остаются загадкой.

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Источник изображения: Handout

AeroHT уже близка к моменту получения сертификата лётной годности на свои электролёты, а его наличие как раз и откроет путь на рынок Китая. Разработку летательных аппаратов XPeng начала ещё десять лет назад, позже от стартапа отделилась профильная компания AeroHT. В отличие от многих конкурентов, которые сосредоточены на корпоративном рынке авиационных перевозок, этот производитель намеревается предлагать летательные аппараты в частное пользование. Необходимая для эксплуатации электролётов инфраструктура создаётся в Гуанчжоу, поэтому о полной свободе передвижения пока говорить рано. Помимо летательных аппаратов и электромобилей, XPeng намеревается выпускать роботов для бытового применения.

#китай #aeroht #xpeng aeroht #электролёт
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