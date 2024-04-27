Но некоторые опции подешевели на $500.

Как отмечает ресурс Electrek, вернувшаяся недавно в ассортимент продукции Tesla скоростная Model 3 Performance в рестайлинговом исполнении успела всего спустя три дня после начала продаж подорожать с $52 990 до $53 990. Илон Маск (Elon Musk) не раз отмечал, что реализация машин напрямую производителем позволяет компании Tesla буквально ежедневно регулировать спрос за счёт манипуляции ценами, и мы можем наблюдать, что они действительно изменяются очень часто и не всегда логичным образом.

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Источник изображения: Tesla

Примечательно, что одновременно с ростом цены самого электромобиля стали доступнее некоторые опции. Так, чёрная окраска кузова подешевела с $1500 до $1000, а чёрно-белый вариант интерьера теперь стоит $1000 вместо $1500. Прочие варианты окраски предлагаются по прежней цене. Красный Ultra Red, например, потребует доплаты в $2000. Интерьер в стандартном исполнении имеет чёрную окраску, не требует доплаты. В США заказанный сейчас электромобиль Tesla Model 3 Performance можно получить к июню текущего года.