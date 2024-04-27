В настольном сегменте поставки выросли на 29%.

Если верить квартальному отчёту Intel по форме 10-Q, выручка компании от реализации настольных компонентов выросла в годовом сравнении на 32% до $2,5 млрд, в мобильном сегменте выручка увеличилась на 38% до $4,7 млрд. В целом, выручка компании на клиентском направлении увеличилась на 29% до $7,5 млрд.

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Источник изображения: Intel

При этом в натуральном выражении объёмы поставок компонентов для ноутбуков выросли на 39%, а в настольном сегменте на 29%. Подобный прирост в большей степени обусловлен тем, что год назад рынок страдал от затоваривания складов, а теперь клиенты начинают восполнять истощённые запасы. Цены на настольные и мобильные компоненты Intel в годовом сравнении оставались на стабильном уровне. Операционная прибыль Intel в клиентском сегменте за год выросла на 124% до $2,6 млрд.