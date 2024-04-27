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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает поставить до конца года более 40 млн процессоров с функцией ускорения ИИ
Их уже отгружено более 5 млн штук.

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Из материалов квартальной презентации Intel удалось узнать, что компания уже отгрузила около 5 млн процессоров с функциями ускорения искусственного интеллекта для ПК, а к концу года рассчитывает увеличить их количество до 40 млн штук. К поставкам подобных процессоров второго поколения Intel рассчитывает приступить во втором полугодии.

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Источник изображения: Intel

Исходя из прилагаемой иллюстрации с последовательностью выхода новых процессоров Intel, можно сделать вывод, что речь идёт о процессорах Arrow Lake, к поставкам которых компания как раз рассчитывает приступить во второй половине текущего года. Производство процессоров по технологии Intel 20A должно начаться в этом году.

Источник изображения: Intel

Более того, уже сейчас компания Intel выпускает образцы процессоров семейства Panther Lake по технологии 18A. Компания связывает со вторым полугодием надежды на рост спроса на свои компоненты для ПК, поскольку тема искусственного интеллекта будет накладываться на цикл обновления Windows.

#intel #аналитика #искусственный интеллект #arrow lake #panther lake
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