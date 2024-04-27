И появление новых клиентов пока не способствует пропорциональному увеличению выручки.

На квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что компания нашла себе шестого по счёту клиента на выпуск чипов с использованием передовой технологии 18A, но непосредственно квартальный отчёт по форме 10-Q на официальном сайте компании содержит довольно неприглядную для оценки состояния её контрактного бизнеса информацию.

реклама

Источник изображения: Intel

Формально, выручка подразделения Intel Foundry по итогам первого квартала текущего года сократилась на 8,3% до $4,4 млрд, а операционные убытки не превысили $2,5 млрд, но структура отчётности компании включает в эту статью собственные расходы Intel на выпуск продукции для своих нужд. Выделить выручку от сторонних заказов она смогла только в отчёте по форме 10-Q, и стало известно, что профильная выручка за год сократилась с $118 до $27 млн, в четыре с лишним раза. Возможно, компания просто находится в той фазе, когда новые клиенты только готовятся перечислить ей авансовые средства за выполняемую работу, но квартальная статистика в любом случае выглядит не очень выигрышно.