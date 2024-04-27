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На квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что компания нашла себе шестого по счёту клиента на выпуск чипов с использованием передовой технологии 18A, но непосредственно квартальный отчёт по форме 10-Q на официальном сайте компании содержит довольно неприглядную для оценки состояния её контрактного бизнеса информацию.
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Формально, выручка подразделения Intel Foundry по итогам первого квартала текущего года сократилась на 8,3% до $4,4 млрд, а операционные убытки не превысили $2,5 млрд, но структура отчётности компании включает в эту статью собственные расходы Intel на выпуск продукции для своих нужд. Выделить выручку от сторонних заказов она смогла только в отчёте по форме 10-Q, и стало известно, что профильная выручка за год сократилась с $118 до $27 млн, в четыре с лишним раза. Возможно, компания просто находится в той фазе, когда новые клиенты только готовятся перечислить ей авансовые средства за выполняемую работу, но квартальная статистика в любом случае выглядит не очень выигрышно.