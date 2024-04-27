В экспансии производства все средства хороши.

После принятия Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) новой долгосрочной стратегии развития компанией Intel рассматривались самые разные источники финансирования строительства новых предприятий. Субсидии государства, которые больше всего обсуждались, не были единственным источником внешнего финансирования таких проектов. Ещё в 2022 году Intel образовала с канадской инвестиционной компанией Brookfield Infrastructure Partners совместное предприятие, которое должно было в равных долях потратить $30 млрд на строительство двух заводов по выпуску чипов в штате Аризона. Канадский инвестор получил 49% акций этого совместного предприятия без права вмешиваться в операционную деятельность строящихся заводов.

Теперь агентство Bloomberg сообщает, что для финансирования новых предприятий Intel в Ирландии компания ведёт переговоры с Apollo Global Management, KKR & Co и Stonepeak. Сумма возможных инвестиций с их стороны и условия сделки не разглашаются.

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Источник изображения: Intel

В Германии Intel только собирается начать строительство нового предприятия по выпуску чипов с использованием довольно зрелой литографии, но местные компании типа Bosch и Infineon тоже должны стать акционерами совместного предприятия. В Ирландии предприятие Intel по выпуску чипов функционирует с 1989 года, в сентябре прошлого года оно приступило к выпуску продукции по технологии Intel 4, условно соответствующей 7-нм техпроцессу. Вполне вероятно, что расширять свою производственную площадку в Ирландии Intel пожелает при поддержке сторонних инвесторов.