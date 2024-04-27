Выбраться из ямы удастся не так быстро.

Выручка Intel хоть и выросла на 9%, лишь слегка уступив прогнозам инвесторов, ожидания относительно второго квартала у руководства компании оказались хуже, чем у сторонних аналитиков, и в целом квартальный отчёт процессорного гиганта произвёл на экспертов негативное впечатление, поэтому акции Intel по итогам вчерашней торговой сессии упали в цене на 9,2%.

На страницах сайта Reuters появились комментарии аналитиков, описывающих причины пессимизма инвесторов в отношении бизнеса Intel. Представители Bernstein заявили, что даже искренние и изнурительные усилия Intel по реанимации своего бизнеса потребуют нескольких лет, прежде чем плоды реформ станут видны со стороны.

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Источник изображения: Gorodenkoff Productions

В сегменте искусственного интеллекта конкуренты сейчас теснят Intel, а собственные ускорители этой марки не могут претендовать на существенную долю рынка. Бюджеты клиентов в серверном сегменте перераспределяются в пользу ускорителей вычислений конкурирующих марок, в результате центральные процессоры Intel приобретаются не так активно, как хотелось бы руководству компании. При этом оно надеется, что появление на рынке потребительских процессоров с функциями ускорения ИИ, а также цикл обновления Windows, во втором полугодии обеспечат достойный рост выручки почти по всем подразделениям компании.