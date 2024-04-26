Уже с июля этого месяца, причём и в отношении геополитических союзников.

Правительство Японии, как сообщает Bloomberg, собирается ужесточить правила экспортного контроля в четырёх областях, причём касаться они будут не только недружественных стран, но и союзников типа Сингапура, Южной Кореи и Тайваня. По крайней мере, импортёры профильных компонентов, базирующиеся в этих странах, тоже должны будут получать у властей Японии экспортные лицензии.

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Источник изображения: Intel

Электронные микроскопы, компоненты с транзисторами, имеющими структуру окружающего затвора, квантовые компьютеры и криогенные КМОП-компоненты для них — вот перечень товаров, за которыми японские власти будут тщательнее следить с точки зрения экспорта в другие страны. Изменения будут обсуждаться японскими парламентариями до 25 мая, а с июля должны будут вступить в силу. По традиции, необходимость такого шага продиктована соображениями национальной безопасности.