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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки жёстких дисков Western Digital сократились, но выручка выросла
В облачном сегменте она последовательно увеличилась на 45%.

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Классический бизнес Western Digital, который будет отделён от «твердотельного» во втором полугодии, развивается в соответствии с тенденциями последних лет. Количество отгружаемых жёстких дисков уменьшается, но растут их объём и средняя стоимость. Облачные системы хранения и обработки данных требуют больше жёстких дисков, а вот в клиентском сегменте спрос на них снижается.

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Источник изображения: Western Digital

В частности, компания Western Digital за прошедшее с первого квартала прошлого года время сократила общие объёмы поставок жёстких дисков на 7% до 11,7 млн штук, из них в облачном сегменте было отгружено 7,3 млн штук (против 6,3 млн годом ранее), в клиентском 2,5 млн штук (против 3,6 млн годом ранее), а сегмент потребительской электроники принял не более 1,9 млн жёстких дисков Western Digital, хотя годом ранее смог «переварить» 2,7 млн жёстких дисков.

Средняя цена реализации жёсткого диска при этом успела вырасти с $109 до $147. Последовательно выручка компании в облачном сегменте увеличилась на 45% до $1,55 млрд, в годовом сравнении она выросла на 29%. В клиентском сегменте рост не превысил 20% в годовом сравнении до $1,17 млрд, потребительская электроника прибавила 17% до $730 млн. Эти показатели учитывают и поставки твердотельной памяти, которые в прошлом квартале принесли компании $1,705 млрд — чуть меньше половины всей выручки. В целом Western Digital в прошлом квартале выручила $3,5 млрд, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 23% больше.

#аналитика #финансы #жёсткие диски #western digital
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