Ну, вы знаете, эти «свободный рынок» и «открытая торговля».

Власти США изучают риски, которые могут возникнуть из-за свободного доступа Китая к RISC-V, открытой технологии архитектуры процессоров, сообщает агентство Reuters. Эта архитектура, более простая по сравнению с x86 и не ограниченная правами как Arm, до сих пор не получила широкого распространения в индустрии, однако может представлять интерес для реализации разноплановых процессорных задач.

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Также RISC-V, находящийся в ведении швейцарского фонда и доступный для общего пользования, может стать элементом стратегии Соединенных Штатов по ограничению технологического развития Китая. Американские законодатели осенью прошлого года выразили обеспокоенность тем, что КНР может использовать этот стандарт для минимизации собственных затрат на разработку микропроцессоров и обхода американских патентов.

По словам представителя Конгресса США Майкла МакКола, Китай уже эксплуатирует RISC-V в своих целях, что стало причиной для появления призывов к вводу ограничения доступа. Однако, внимание американских властей не нашло отклика у управляющих фондом RISC-V International, которые считают RISC-V глобальным достоянием, не подлежащим контролю отдельных стран или компаний.

Глава организации Каллиста Редмонд обозначила, что любые действия в направлении ограничений могут негативно сказаться как на самих открытых стандартах, так и на субъектах, которые подпадут под подобные меры. Министерство торговли США, реагируя на задачу ограждения технологий, обещает проводить анализ, стараясь не затронуть интересы американских компаний и международных групп, работающих с RISC-V.