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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Помимо $6,1 млрд субсидий, Micron получит $7,5 млрд льготных кредитов по «Закону о чипах»
И после этого в казне останется ещё $6,2 млрд для всех прочих соискателей.

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Агентство Bloomberg буквально на несколько часов предвосхитило официальное объявление правительства США о выделении компании Micron Technology $6,1 млрд безвозвратных субсидий на строительство в стране новых передовых предприятий и $7,5 млрд льготных кредитов.

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Источник изображения: Micron Technology

Напомним, в ближайшие двадцать лет Micron собирается построить четыре предприятия в штате Нью-Йорк и одно в штате Айдахо, а также модернизировать к 2030 году существующее предприятие по выпуску оперативной памяти в Вирджинии. На эти нужды она готова потратить почти $128 млрд. Субсидиями и льготными кредитами властей США будут покрыты проекты по строительству только трёх объектов: предприятия в Айдахо, которое будет введено в строй в конце 2026 года, а также двух из четырёх предприятий в штате Нью-Йорк, которые будут построены к 2028 и 2029 годам соответственно. Два других предприятия должны быть построены в штате Нью-Йорк уже после 2030 года, а потому нынешняя программа субсидирования их просто не охватывает.

Непосредственно субсидий в распоряжении властей США после достижения предварительной договорённости с Micron остаётся $6,2 млрд. Эти деньги должны быть распределены между прочими компаниями, готовыми до 2030 года построить в США предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов, до конца нынешнего года.

#сша #полупроводники #micron #субсидии #закон о чипах #micron technology
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