Она должна отличаться высоким эксплуатационным ресурсом.

По данным Reuters, китайская компания CATL приурочила к началу работы крупной автомобильной выставке в Пекине анонс тяговых батарей семейства Shenxing Plus, которые комбинируют доступный в массовом производстве химический состав (LFP – литий и фосфат железа) с высокой плотностью хранения заряда, которая позволяет среднеразмерному электромобилю рассчитывать на преодоление 1000 км без подзарядки.

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Источник изображения: Reuters

Батареи Shenxing первого поколения, которые обеспечивают запас хода до 700 км, сейчас уже используются в четырёх моделях электромобилей, а к концу года они будут применяться в более чем 50 моделях машин на электротяге. Когда батареи Shenxing Plus нового поколения начнут применяться в серийных электромобилях, не уточняется. В настоящее время CATL контролирует более двух третей мирового рынка тяговых батарей по объёмам выпуска продукции. Соответственно, новым типом батареи смогут обзавестись электромобили многих марок, и не только китайских.