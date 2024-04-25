Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова наладить выпуск 1,6-нм чипов в 2026 году без использования сверхдорогих литографических сканеров
Возвращение технологического лидерства Intel теперь под вопросом.

реклама

По информации South China Morning Post, тайваньская компания TSMC успела вклиниться между квартальными отчётами конкурентов со своим заявлением о намерениях начать выпуск продукции по новой 1,6-нм технологии во второй половине 2026 года.

реклама

Источник изображения: TSMC

Представители TSMC пояснили, что ускорили разработку техпроцесса A16 по требованию неких клиентов, связанных с разработкой ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, и они наверняка первыми получат доступ к этой технологии, хотя обычно первыми новый техпроцесс доставался разработчикам мобильных процессоров для смартфонов.

В отличие от техпроцесса Intel 14A, который также будет освоен к концу 2026 года и потребует использования дорогих литографических сканеров с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV), решение TSMC позволит обойтись без оборудования этого класса. При этом в рамках техпроцесса A16 компания TSMC внедрит и структуру транзисторов с окружающим затвором, и подвод питания к транзистору с оборотной стороны кремниевой пластины. Компания Intel такое решение собирается внедрить при производстве чипов по технологиям 18A и 20A, начиная с 2025 года. Конкурирующая Samsung Electronics собирается освоить выпуск чипов по 1,4-нм технологии с 2027 года.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)
Некоторые американские сотрудники TSMC не выдержали жёсткого отношения и уволились
UMC предупреждает о слабом спросе на чипы со стороны автомобильного сегмента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
13
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
49
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
360
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
18
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
26
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
32
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
7
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
54
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
23

Сейчас обсуждают

Рафис Файзуллин
07:58
С другой стороны, вдруг его в Китае шлёпнут?! Ведь возможно же такое?
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Vito Vago
07:58
Если не будет, то сами совершат. Опыт есть...
Спецслужбы США обеспокоены вероятностью теракта на территории страны
Денис Ельников
07:54
158474 руб На сегодня, цены на глазах растут.
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
DungeonMasterGT
07:49
а она нормально стартует? новые видяхи только uefi же?
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
Евгений Крохин
07:47
Потанин автор тех самых залоговых аукционов. По сути разработал схему под себя, как обокрасть народ в особо крупных размерах. Настолько крупных, что за это даже не судят. С недавних пор является владе...
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Такой то
07:46
и улетающих мышей
Шимпанзе, питающиеся гуано летучих мышей, могут передать людям смертельные вирусы
Nvidia&Intel Hater
07:44
да никакой .в том и дело
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
lion77815
07:43
чота ржу а иванова тогда за шо )))
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Sergiu Bunacalea
07:43
Думаю ему за такое предложение нужно конфискацию имущество и лет на 10 в тюрьму . Мало того что он обогатился на российских ресурсах , которые должны быть под контролем государства, а он хочет ещё люд...
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Trydognite
07:42
А что есть смысл включать лучи, но в тоже время картинку ухудшать? Типа хоршее освещение в тумане будет?)
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем