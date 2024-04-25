Возвращение технологического лидерства Intel теперь под вопросом.

По информации South China Morning Post, тайваньская компания TSMC успела вклиниться между квартальными отчётами конкурентов со своим заявлением о намерениях начать выпуск продукции по новой 1,6-нм технологии во второй половине 2026 года.

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Источник изображения: TSMC

Представители TSMC пояснили, что ускорили разработку техпроцесса A16 по требованию неких клиентов, связанных с разработкой ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, и они наверняка первыми получат доступ к этой технологии, хотя обычно первыми новый техпроцесс доставался разработчикам мобильных процессоров для смартфонов.

В отличие от техпроцесса Intel 14A, который также будет освоен к концу 2026 года и потребует использования дорогих литографических сканеров с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV), решение TSMC позволит обойтись без оборудования этого класса. При этом в рамках техпроцесса A16 компания TSMC внедрит и структуру транзисторов с окружающим затвором, и подвод питания к транзистору с оборотной стороны кремниевой пластины. Компания Intel такое решение собирается внедрить при производстве чипов по технологиям 18A и 20A, начиная с 2025 года. Конкурирующая Samsung Electronics собирается освоить выпуск чипов по 1,4-нм технологии с 2027 года.