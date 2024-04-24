Былого дефицита уже и нет в помине.

Второй по величине контрактный производитель чипов на Тайване — компания UMC, хоть и специализируется на более зрелой литографии по сравнению с главным конкурентом в лице TSMC, всё равно рассчитывает на положительные изменения в конъюнктуре рынка в связи с ростом спроса на компоненты для сетей 5G и систем искусственного интеллекта.

По информации Reuters, компания UMC в данный момент наблюдает оживление спроса на чипы для персональных компьютеров и смартфонов, потребительской электроники и телекоммуникационного сегмента. Это позволяет ей рассчитывать на дальнейший рост поставок кремниевых пластин, который в первом квартале достиг 4,5% в последовательном сравнении. Впрочем, степень загрузки конвейера всё равно снизилась с 66 до 65 %, а это негативно сказывается на прибыли компании.

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Источник изображения: UMC

Выручка UMC по итогам первого квартала выросла в годовом сравнении на 0,8% до $1,68 млрд, но снизилась в последовательном сравнении. Спрос восстанавливается медленнее в сегменте автомобильных компонентов и решений для промышленной автоматизации, как отмечают представители компании. О замедлении темпов роста спроса на электромобили уже говорили многие источники, а поскольку производители после возникшего из-за пандемии дефицита чипов начали формировать увеличенные запасы полупроводниковых компонентов, эти запасы сейчас расходуются медленно и не позволяют поставщикам чипов нарастить объёмы отгрузки свежей продукции.