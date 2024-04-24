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Новости Hardware Алексей Сычёв
За что боролись: электрический Geländewagen получился тяжёлым и долго заряжается
Зато может разворачиваться на месте и рычать, как вариант с ДВС.

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Старая шутка про «квадратиш, практиш, гут» в случае с официальным анонсом электрического внедорожника Mercedes-Benz G 580 работает от силы на две трети, поскольку у критически настроенных обывателей могут возникнуть вопросы к практичности такого варианта культовой машины. Внешний вид в угоду ценителям классики сохранили, хотя робкие попытки оптимизировать аэродинамику отдельных элементов кузова и предпринимались. По крайней мере, дизайн колёсных дисков точно разрабатывался с учётом этого фактора.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

Снаряжённая масса электромобиля, обладающего хорошо защищённой от воздействия влаги и внешних предметов тяговой батареей ёмкостью 116 кВт‧ч, а также четырьмя электродвигателями с понижающей передачей в редукторе, вплотную приблизилась к 3500 кг. По сути, на пассажиров и груз осталось не более 415 кг разрешённой массы, а для номинально пятиместной машины с вместительным багажником это очень мало. Зато «категория B» в водительских правах формально для управления таким электромобилем не потребуется.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Самой активно рекламируемой функцией электрического Mercedes-Benz G 580 оказался «танковый разворот» на месте, реализуемый за счёт попарного вращения колёс по каждому из бортов во встречном направлении. Делать этот трюк надлежит строго на дорогах с мягким покрытием, причём за один подход электроника разрешит сделать при закрытых дверях и включенной пониженной передаче не более двух полных разворотов.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Салон оснащён регулируемой 64-цветной подсветкой, передняя оптика состоит из 84 светодиодных источников, позволяющих формировать световой пучок в соответствии с условиями движения и наличием встречного транспорта. Нельзя сказать, чтобы динамические возможности электромобиля выдавались на фоне конкурентов. Разгоняться до 100 км/ч он будет не такие уж малые 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена 180 км/ч, а запас хода в американском цикле EPA вообще умалчивается. От бытовой трёхфазной сети штатное зарядное устройство на 11 кВт будет восполнять запас хода более 13 часов, но машина рассчитана и на подключения к станциям экспресс-зарядки постоянного тока мощностью до 200 кВт. В этом случае поднять заряд аккумулятора с 10 до 80 % обещают за 32 минуты.

Вместо запасного колеса на задней двери разместился навесной отсек для зарядного кабеля и прочих принадлежностей, а убить ещё один довод в пользу перехода на электромобили в виде способности передвигаться относительно бесшумно призвана функция G-Roar, которая имитирует звук мощного ДВС для окружающих при помощи штатной акустической системы.

Если учесть, что всё это «великолепие» в США будет стоить от $152 до $205 тысяч долларов, найти доводы для покупки электрического Mercedes-Benz G 580 смогут только самые преданные ценители продукции этой марки. Продажи на рынке США начнутся во второй половине этого года с наиболее дорогих модификаций.

#электромобиль #mercedes-benz #внедорожник
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