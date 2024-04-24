Наброски элементов интерфейса уже были показаны инвесторам.

В квартальной презентации Tesla представителей ресурса Electrek привлёк слайд с упоминанием новых функциональных возможностей фирменного приложения Tesla для смартфонов, которые могут быть внедрены в будущем. Речь идёт о возможности вызова автоматического такси, над внедрением которой компания работает уже сейчас, по словам представителей Tesla.

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Источник изображения: Tesla

Интерфейс приложения не особо отличается от большинства подобных, которые позволяют вызвать такси с водителем за рулём, но Tesla позволяет прямо в приложении выставить желаемую температуру в салоне и выбрать музыкальное сопровождение на вкус клиента. Поскольку водителя за рулём такси не будет, по замыслу Tesla, то и обсуждать с ним подобные предпочтения не придётся. Презентацию роботизированного такси компания наметила на 8 августа, пока она не делится особыми подробностями об этой машине, лишь упоминая, что собирать её будет с использованием нового подхода к организации автосборочного производства, позволяющего сильно сокращать расходы.