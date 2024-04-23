И злоупотребляют этой темой в торговой войне.

Уже несколько лет США пытаются сдерживать технологическое развитие Китая, прикрывая всё новые санкционные ограничения «вопросами национальной безопасности». В ноябре прошлого года во время встречи лидеров государств, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на слова китайского посла в США Си Фэна (Xie Feng), между государствами была достигнута договорённость о регулярных консультациях сторон с целью более чёткого определения «границ национальной безопасности США».

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Источник изображения: Посольство КНР в США

Хотя формально такие консультации проходят, они не обеспечили за прошедшие шесть месяцев никакого дипломатического прогресса. Когда китайская сторона требует от США пояснить, каким образом та или иная активность КНР угрожает интересам национальной безопасности заокеанского оппонента, то обычно слышит какие-то дежурные отговорки типа «вопросы безопасности не подлежат обсуждению».

Китайский посол в США вообще сравнивает взаимоотношения двух стран с бегом наперегонки, но если его страну соперник заставляет участвовать в состязании босиком или в соломенной обуви, то сам предпочитает использовать высокотехнологичную спортивную обувь. Впрочем, КНР, по мнению дипломата, даже «босиком» удалось обойти США в вопросах выпуска электромобилей, тяговых батарей для них и солнечных панелей. Проблема заключается в том, что США используют политические инструменты для конкуренции в торговой сфере, и притесняют КНР на тех направлениях, где чувствуют преимущество соперника.