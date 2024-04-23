На этой неделе частично обрушились два здания.

Наивно было бы предполагать, что после сильнейшего за 25 лет землетрясения магнитудой 7,2 балла, которое произошло третьего апреля на востоке Тайваня, всё сразу же утихнет и стабилизируется. Специалисты, на которых ссылается Focus Taiwan, говорят о сохранении высокой вероятности повторных толчков на протяжении трёх недель с момента первого землетрясения. Сейсмологи на Тайване с третьего апреля по вчерашний вечер зарегистрировали 935 толчков различной интенсивности, два из которых были выше 6 баллов, 37 укладывались в диапазон от 5 до 6 баллов, а уж в диапазоне от 4 до 5 баллов произошло 274 толчка.

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Источник изображения: Пожарная охрана города Хуалянь

Вчера вечером сейсмическая активность в районе Хуаляня на востоке острова опять выросла, и пара толчков магнитудой более 6 баллов к утру привела к частичному разрушению и перекосу двух зданий. Одно из них было на реконструкции, а второе приговорили к сносу ещё после землетрясения в начале месяца, поэтому людей внутри не было и обошлось без жертв. Власти города запретили гражданам сегодня посещать школы и ходить на работу.

В районах Тайваня, где находятся предприятия TSMC по производству чипов, интенсивность подземных толчков на этой неделе не превышала одного или двух баллов, о последствиях этих толчков для деятельности компании ничего не сообщается.