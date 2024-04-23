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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Восточная часть Тайваня продолжает ощущать подземные толчки
На этой неделе частично обрушились два здания.

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Наивно было бы предполагать, что после сильнейшего за 25 лет землетрясения магнитудой 7,2 балла, которое произошло третьего апреля на востоке Тайваня, всё сразу же утихнет и стабилизируется. Специалисты, на которых ссылается Focus Taiwan, говорят о сохранении высокой вероятности повторных толчков на протяжении трёх недель с момента первого землетрясения. Сейсмологи на Тайване с третьего апреля по вчерашний вечер зарегистрировали 935 толчков различной интенсивности, два из которых были выше 6 баллов, 37 укладывались в диапазон от 5 до 6 баллов, а уж в диапазоне от 4 до 5 баллов произошло 274 толчка.

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Источник изображения: Пожарная охрана города Хуалянь

Вчера вечером сейсмическая активность в районе Хуаляня на востоке острова опять выросла, и пара толчков магнитудой более 6 баллов к утру привела к частичному разрушению и перекосу двух зданий. Одно из них было на реконструкции, а второе приговорили к сносу ещё после землетрясения в начале месяца, поэтому людей внутри не было и обошлось без жертв. Власти города запретили гражданам сегодня посещать школы и ходить на работу.

В районах Тайваня, где находятся предприятия TSMC по производству чипов, интенсивность подземных толчков на этой неделе не превышала одного или двух баллов, о последствиях этих толчков для деятельности компании ничего не сообщается.

#tsmc #тайвань #землетрясение
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