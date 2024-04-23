Цена вопроса оказалась не столь велика — всего €2,5 млрд.

Политика нынешних властей Нидерландов в сфере иммиграционного законодательства огорчала компанию ASML до такой степени, что она начала подумывать если не о переносе штаб-квартиры в соседнюю Францию, то хотя бы о расширении своих производственных мощностей за пределами исторической родины. Власти Нидерландов пытались её переубедить, и агентство Bloomberg сообщило о первом успехе в переговорах. ASML подписала с властями страны соглашение о намерениях, которое подразумевает расширение производственных мощностей на территории Нидерландов в два раза к 2030 году в обмен на субсидии в размере €2,5 млрд.

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Источник изображения: ASML

Компания, являющаяся крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, необходимых при производстве полупроводниковых компонентов, обязуется сосредоточить экспансию в окрестностях своей штаб-квартиры на юге Нидерландов. Власти страны, в свою очередь, обязуются обеспечить развитие дорожной сети, энергетической и социальной инфраструктуры. Сотрудникам ASML, которые в 40% случаев являются иностранцами, будет предлагаться служебное жильё, а подготовка студентов в вузах Нидерландов для нужд ASML будет частично финансироваться государством.