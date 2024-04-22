У него там не закрытый, а открытый перелом!

Начало этой недели станет для всего бизнеса Tesla определённым моментом истины, поскольку компания впервые за четыре года столкнётся со снижением квартальной выручки, а ещё охватывающие все страны присутствия и почти весь ассортимент предлагаемых электромобилей снижения цен будут соседствовать с принятым недавно главой компании решением сократить не менее 10% персонала. По информации Bloomberg, в действительности Илон Маск (Elon Musk) готов сократить до 20% персонала или примерно 20 000 человек.

реклама

Источник изображения: Tesla

Якобы такое значение пришло ему на ум после оценки снижения объёмов поставок электромобилей в первом квартале текущего года по сравнению с четвёртым кварталом предыдущего года. Поставки как раз сократились на 20%, и от этой пропорции глава Tesla и решил отталкиваться при проведении сокращений.

Кстати, каких-либо преференций для сотрудников на приоритетных направлениях деятельности не ожидается. Сокращать штат будут равномерно, как поясняет Bloomberg. Самое интересное, что многие сотрудники оставались в неведении до утра понедельника о своём увольнении, и обнаружили, что их не пускают на работу только при проверке пропуска на проходной. Очевидцы признались, что подобные обстоятельства увольнения довольно сложно воспринять психологически. Кому-то из сокращаемых сотрудников выплатили меньше положенного, и Маску опять пришлось извиняться и обещать всё исправить.