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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск разбушевался: Tesla может сократить 20% персонала
У него там не закрытый, а открытый перелом!

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Начало этой недели станет для всего бизнеса Tesla определённым моментом истины, поскольку компания впервые за четыре года столкнётся со снижением квартальной выручки, а ещё охватывающие все страны присутствия и почти весь ассортимент предлагаемых электромобилей снижения цен будут соседствовать с принятым недавно главой компании решением сократить не менее 10% персонала. По информации Bloomberg, в действительности Илон Маск (Elon Musk) готов сократить до 20% персонала или примерно 20 000 человек.

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Источник изображения: Tesla

Якобы такое значение пришло ему на ум после оценки снижения объёмов поставок электромобилей в первом квартале текущего года по сравнению с четвёртым кварталом предыдущего года. Поставки как раз сократились на 20%, и от этой пропорции глава Tesla и решил отталкиваться при проведении сокращений.

Кстати, каких-либо преференций для сотрудников на приоритетных направлениях деятельности не ожидается. Сокращать штат будут равномерно, как поясняет Bloomberg. Самое интересное, что многие сотрудники оставались в неведении до утра понедельника о своём увольнении, и обнаружили, что их не пускают на работу только при проверке пропуска на проходной. Очевидцы признались, что подобные обстоятельства увольнения довольно сложно воспринять психологически. Кому-то из сокращаемых сотрудников выплатили меньше положенного, и Маску опять пришлось извиняться и обещать всё исправить.

#tesla #илон маск #электромобили #сокращения штата сотрудников
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