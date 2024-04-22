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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Если падение курса акций Tesla продолжится, то Toyota вернёт себе статус самого дорогого автопроизводителя
Курс акций первой должен опуститься до $120 за штуку при нынешних $147.

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Вера инвесторов в безупречные перспективы молодых компаний, собирающихся заняться выпуском электромобилей, на определённом этапе достигала таких масштабов, что какой-нибудь пятилетний стартап в ходе публичного размещения акций оценивал свой бизнес в разы больше автопроизводителей со столетней историей. Tesla уже можно отнести к старожилам рынка электромобилей, но и с её капитализацией всё не так однозначно, как поясняет ресурс Barron’s.

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Источник изображения: Toyota Motor

Акции Tesla потеряли в цене с начала года более 40%, и если на этой неделе Илон Маск (Elon Musk) будет вынужден признать, что объёмы продаж перестанут расти прежними темпами, а прибыль сократится из-за необходимости постоянно снижать цены, то подобная динамика акций компании сохранится. Сейчас капитализацию Tesla и Toyota разделяют $85 млрд, и если курс акций первой опустится ниже $120 за штуку, а курс акций второй останется на текущем уровне, то японскому автогиганту удастся вернуть себе статус самого дорогого автопроизводителя в мире, который он утратил в 2020 году, уступив Tesla. В любом случае, без оглядки на капитализацию, Toyota ещё является и крупнейшим поставщиком автомобилей, поэтому борьба с Tesla на фондовом рынке носит скорее символический характер.

#tesla #акции #toyota #капитализация
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