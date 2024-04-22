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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla снизила стоимость опции FSD в полтора раза
А электромобили этой марки подешевели за пределами США и Китая.

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Вынужденно отказавшись от поездки в Индию, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) развернул настолько высокую активность по реформированию ценовой политики компании, что новости поступали буквально каждый час, невзирая на традиционное для выходных затишье. Как поясняет Reuters, к вечеру субботы Tesla снизила стоимость опции FSD с США с $12 000 до $8 000, ровно в полтора раза. Напомним, что недавно в два раза подешевела стоимость подписки на данную функцию, которая подразумевает ежемесячные платежи.

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Источник изображения: Tesla

В 2022 году стоимость FSD поднималась до $15 000, но к сентябрю прошлого года компания решила опустить её до $12 000, поэтому за неполные семь предыдущих месяцев это уже второе снижение цен на программный комплекс ассистентов водителя. Историческим минимумом цену в $8000 не назовёшь, поскольку изначально она стоила $5000, но и инфляция за несколько лет потрепала американский доллар, надо признать.

Вслед за США и Китаем, как поясняет Reuters, компания Tesla также снизила цены на свои электромобили в Европе, Африке и странах Ближнего Востока. Очевидно, таким способом Илон Маск за несколько дней до квартальной отчётной конференции Tesla пытается убедить инвесторов, что делает всё возможное для стимулирования спроса на продукцию марки.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #fsd
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