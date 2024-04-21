Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская компания Hesai рассматривает возможность выпуска лидаров в Европе
Если в регион потянутся китайские автопроизводители, это будет закономерно.

реклама

По информации South China Morning Post, крупный китайский производитель лидаров Hesai Group рассматривает возможность локализации их выпуска за пределами КНР, включая и Европу. Речь идёт сразу о нескольких производственных площадках, которые смогли бы сделать этот тип датчиков более доступными для использующих их автопроизводителей.

реклама

Источник изображения: Handout

Напомним, под лидаром подразумевается оптический радар, который сканирует окружающую обстановку с высокой скоростью, используя лазерное излучение в инфракрасном спектре. Получая «облако точек» в результате каждого прохода, электроника получает возможность оценивать расстояние до окружающих объектов и рассчитывать скорость сближения. В отличие от камер, лидары могут достоверно распознавать объекты даже в условиях осадков и плохой видимости.

По словам руководства Hesai, себестоимость лидаров за последние годы сократилась с тысяч долларов до нескольких сотен. В перспективе это позволит оснащать лидаром каждое пассажирское транспортное средство, как убеждены в компании. В Китае датчики этого типа уже можно встретить на 10,4% машин стоимостью более $20 000, и в текущем году этот показатель вырастет до 16%, как ожидают эксперты. При всём этом сама Hesai не только не может избавиться от убытков, но и увеличила их по итогам прошлого года. Идея локализации выпуска лидаров в Европе может оправдать себя, если там начнут обосновываться крупные китайские производители электромобилей, на которых власти ЕС пытаются надавить через повышение импортных пошлин на готовые машины китайской сборки.

#европа #китайские производители #автопилот #лидар #hesai
+
Написать комментарий (0)
Tesla внедряет автоматическое изменение направления вращения колёс в новой версии ПО
Xiaomi досрочно начала поставки клиентских конфигураций электромобиля SU7
Tesla предложит технологию FSD китайским клиентам очень скоро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
58
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
47
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
11
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
238
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
15
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
12
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры Kingdoms of Amalur Reckoning - королевства Амалура ждут героев
1
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
09:05
"...В законопроект заложены 60,84 млрд долларов, большая часть из которых будет освоена самими американцами. Более трети этой суммы, 23,2 млрд долларов, пойдет на восполнение арсеналов армии США, сок...
Палата представителей США одобрила $61 млрд. помощи Украине
no_fate
09:05
Это хорошо, честно говоря думал, что будут пытаться заморозить конфликт. Теперь очевидно, что будет реализован план раздела бывшей украины.
Палата представителей США одобрила $61 млрд. помощи Украине
Dmitry Mitry
09:00
Только США его требуется 700 тонн в год.
США провели обогащение 90 кг урана, который заменит на местном рынке импортируемый из России
Святослав Базалиев
08:52
Да но есть полочка. Продаваны компенсируют это неадекватной ценой)))
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
DonCarleone
08:46
смертный приговор подписан для всу
Палата представителей США одобрила $61 млрд. помощи Украине
Игорь Полищук
08:43
Главное что бы помогло
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
Алексей Полянский
08:38
В бенчах или в играх? Попугаев сами гоняйте
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
Zet Xawe
08:29
Помню, один инвалид колясочник искал ответа на вопрос, как помирить законы движения звёзд и квантов света от них, а ещё до него появились несколько геометрий, математик.. и все эти "теории" отлично се...
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Александр Раздобреев
08:22
Действительно, почему же...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
TM1
08:22
Ребята, кому ситуация позволяет, уже переходите на 2К. Экран - самая важная деталь компа (потому, что 98% информации поступает через зрение). Но помните: игры и моники - только в четвертую очередь (в ...
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем