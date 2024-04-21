Если в регион потянутся китайские автопроизводители, это будет закономерно.

По информации South China Morning Post, крупный китайский производитель лидаров Hesai Group рассматривает возможность локализации их выпуска за пределами КНР, включая и Европу. Речь идёт сразу о нескольких производственных площадках, которые смогли бы сделать этот тип датчиков более доступными для использующих их автопроизводителей.

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Источник изображения: Handout

Напомним, под лидаром подразумевается оптический радар, который сканирует окружающую обстановку с высокой скоростью, используя лазерное излучение в инфракрасном спектре. Получая «облако точек» в результате каждого прохода, электроника получает возможность оценивать расстояние до окружающих объектов и рассчитывать скорость сближения. В отличие от камер, лидары могут достоверно распознавать объекты даже в условиях осадков и плохой видимости.

По словам руководства Hesai, себестоимость лидаров за последние годы сократилась с тысяч долларов до нескольких сотен. В перспективе это позволит оснащать лидаром каждое пассажирское транспортное средство, как убеждены в компании. В Китае датчики этого типа уже можно встретить на 10,4% машин стоимостью более $20 000, и в текущем году этот показатель вырастет до 16%, как ожидают эксперты. При всём этом сама Hesai не только не может избавиться от убытков, но и увеличила их по итогам прошлого года. Идея локализации выпуска лидаров в Европе может оправдать себя, если там начнут обосновываться крупные китайские производители электромобилей, на которых власти ЕС пытаются надавить через повышение импортных пошлин на готовые машины китайской сборки.