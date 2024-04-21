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Новости Hardware Алексей Сычёв
Zeekr начинает продажи роскошного электрического минивэна 009 Grand с четырьмя посадочными местами
По азиатской моде, машина приближена по своим качествам к лимузину.

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Продажи шестиместного электрического минивэна Zeekr 009 начались 15 января 2023 года, с тех пор он успел пережить рестайлинг и обзавестись версией с тяговой батареей ёмкостью 140 кВт·ч. Как сообщает CnEVPost, анонс новой модификации Zeekr 009 Grand состоялся на уходящей неделе в Китае, машина получила лишь четыре посадочных места, перегородку между первым рядом и салоном со встроенным телевизором, а также начальную цену от $108 970, которая более чем в полтора раза превышает стартовую отметку обычного Zeekr 009.

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Источник изображения: Zeekr

В отделке салона использованы более дорогие материалы, а единственные находящиеся за пределами первого ряда два «капитанских» кресла предлагают ещё больше комфорта, чем в обычной версии. По сути, машина рассчитана на руководителей крупных компаний, которые смогут вести переговоры, даже находясь в пути. Чтобы этому процессу не мешало присутствие водителя и охранника, салон отгорожен от переднего ряда глухой перегородкой. При этом в ней имеется механически выдвигающаяся веб-камера, позволяющая проводить видеоконференции с находящимися на удалении партнёрами.

Источник изображения: Zeekr

Специальная функция бортовой информационной системы позволяет одним нажатием очистить историю подключений по Bluetooth и Wi-Fi, не говоря уже об истории перемещений с географическими маршрутами. В отделке салона даже использованы вставки из мрамора, обработанного вручную.

Источник изображения: Zeekr

Дополнительную приватность призваны обеспечить электрохромные стёкла, которые имеют 10 заранее настроенных степеней прозрачности, в случае необходимости почти полностью теряя её за 1,5 секунды. Панорамная стеклянная крыша, судя по фотографии, оснащена шторкой на тот случай, если свет солнца покажется пассажирам слишком навязчивым. Примечательно, что Zeekr 009 Grand предлагается с тяговой батареей той же ёмкости 108 кВт·ч, как и базовая модификация. По-видимому, на длительные деловые поездки машина не рассчитана, а вот восполнить заряд на 500 км хода за 12 минут при подключении к подходящей по мощности зарядной станции она способна.

#электромобили #минивэн #zeekr #zeekr 009
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