Это крупнейший автомобильный рынок мира, интересы местных клиентов нельзя игнорировать.

Как отмечает Reuters, в эти дни Илон Маск (Elon Musk) не был полностью сосредоточен на предстоящем квартальном отчётном мероприятии и сорвавшейся поездке в Индию, где могла решаться судьба проекта по строительству в стране автосборочного предприятия Tesla и выхода на местный рынок связи спутникового провайдера Starlink, тоже принадлежащего американскому миллиардеру. Владелец социальной сети X не упускал возможности пообщаться с её пользователями, как это нередко бывает в конце рабочей недели.

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Источник изображения: Tesla

На вопрос одного из подписчиков о сроках выхода комплекса помощи водителю FSD на китайском рынке Илон Маск лаконично заявил, что «это станет возможным уже в самое ближайшее время». Подчеркнём, что так называемый «полный автопилот» FSD сейчас предлагается только клиентам Tesla в Северной Америке, причём функционально он своему названию пока не соответствует, требуя от водителя постоянного контроля за транспортным средством. Вот уже на протяжении пяти лет Илон Маск обещает добиться полной автономности управления к концу каждого следующего года, и текущий не является исключением.

По всей видимости, стремление Маска предложить FSD клиентам в Китае диктуется острой конкуренцией, ведь местным автопроизводителям власти разрешат предлагать «полный автопилот» на дорогах общего пользования с августа этого года. В ряде крупных городов он уже работает при движении на основных магистралях, соответствующие технологии полагаются в основном на точные цифровые карты местности. Tesla делает ставку на распознавание объектов бортовыми камерами, постепенно отказываясь от прочих датчиков, но пока сложно судить, насколько эффективными окажутся алгоритмы компании в условиях китайского трафика.