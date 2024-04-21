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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск вынужден отложить поездку в Индию
Но обещает попасть в эту страну до конца текущего года.

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Агентство Reuters сперва выяснило, что Илон Маск (Elon Musk) на следующей неделе не поедет в Индию по своим каналам, а потом и сам миллиардер был вынужден заявить, что откладывает визит в эту страну из-за «сложных обязательств, связанных с Tesla». При этом глава компании выражает надежду, что сможет посетить Индию до конца этого года. В этом случае, правда, переговоры с ним уже не будут способствовать привлечению электората пытающемуся переизбраться на третий срок премьер-министру Нарендре Моди (Narendra Modi).

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Источник изображения: Tesla

Илон Маск должен был провести в Индии 21 и 22 апреля, а на 23 апреля намечена квартальная отчётная конференция Tesla, на которой ему явно предстоит ответить на целый ворох не очень приятных вопросов: про судебное дело о выплате ему солидной компенсации за работу, про массовые сокращения персонала, про отмену выпуска «народного» электромобиля за $25 000, про отзыв пикапов Cybertruck из-за дефектной педали акселератора, наконец. Неудивительно, что глава компании решил воздержаться от поездки в Индию ради более тщательной подготовки к отчётному мероприятию.

#tesla #илон маск #индия
Источник: reuters.com
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