С компанией уже ведётся разъяснительная работа.

Нидерландские СМИ до сих пор не могут успокоиться после возникшей в январе этого года темы с возможным переносом компанией ASML либо своей штаб-квартиры, либо части новых производственных мощностей за пределы страны — например, во Францию, которая является исторической родиной нового генерального директора компании, собирающегося вступить в должность в ближайшее время. Издание CNBC опубликовало комментарии нидерландского министра финансов Стивена ван Вейенберга (Steven van Weyenberg), который связывает с будущим ASML самые оптимистичные надежды и убеждён, что компания останется в Нидерландах.

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Источник видео: ASML

Как известно, почва для обсуждений слухов о переезде ASML была заложена политикой властей страны в отношении трудовых мигрантов, которые формируют значительную часть штата компании (до 40%). Многие страны, по мнению нидерландского министра, могли бы с радостью принять ASML, но он считает, что компания прочно обосновалась в Нидерландах. Чиновник недавно принимал участие в переговорах с руководством ASML, которые были посвящены обсуждению перспектив и условий развития бизнеса компании. По мнению министра финансов, для реализации планов ASML в Нидерландах найдётся всё необходимое.

Властям Нидерландов также приходится взаимодействовать с ASML и в сфере мер экспортного контроля в отношении Китая. Фрагментация мирового рынка, которая вызвана подобными процессами, как признаёт нидерландский министр, ставит небольшую и открытую экономику страны в довольно рискованное положение. Впрочем, своим настроем чиновник дал понять, что «правилам игры» власти Нидерландов будут следовать даже в ущерб некоторым экономическим интересам.