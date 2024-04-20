Ну, и предприятие Tesla в этой стране тоже может появиться.

До сих пор считалось, что основной темой переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi) и Илона Маска (Elon Musk) во время предстоящего визита американского предпринимателя в Индию станут условия строительства на её территории предприятия по производству электромобилей Tesla, но агентство Bloomberg уточняет, что не менее важной темой может оказаться попытка спутникового провайдера Starlink выйти на индийский рынок.

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Источник изображения: Bloomberg, пресс-служба правительства Индии

Это уже не первая попытка Илона Маска предложить услуги спутниковой связи в Индии. Первые наталкивались на различные бюрократические ограничения типа необходимости иметь материальные активы на территории страны или требования к участию в аукционах по распределению частотных диапазонов. Starlink даже начал предлагать подписку на свои услуги клиентам в Индии и собирать с них деньги авансом, но их потом пришлось вернуть несостоявшимся клиентам.

Для Starlink Индия является крупным рынком, тогда как реализовать подобные амбиции в Китае значительно сложнее из-за политических причин: власти КНР считают компанию «рукой Пентагона». Если же говорить о перспективах строительства в Индии предприятия Tesla по производству электромобилей, то и они с некоторых пор не столь призрачны, как раньше, ведь теперь от иностранного автопроизводителя для снижения импортных пошлин требуется вложить в местную экономику около $497 млн и построить локальное автосборочное предприятие в течение трёх лет. Для Маска, который невольно обрушил акции Tesla нерешительностью в отношении выпуска электромобиля за $25 000 и строительства предприятия в Мексике, новости об индийском проекте могли бы стать определённого рода спасением. Встреча главы Tesla и индийского премьер-министра должна состояться на следующей неделе.