И действительно, проблемы-то с продажами, а не с производством.

Руководство Tesla недавно приняло непростое решение сократить около 10% персонала по всему миру, и в результате работы могут лишиться около 14 000 человек. По информации South China Morning Post, на деятельности предприятия Tesla в Шанхае предстоящие сокращения почти не скажутся. Напомним, что здесь компания собирает примерно половину всех своих электромобилей, продаваемых в мире, и продукция местной сборки поступает не только на внутренний рынок КНР.

реклама

Источник изображения: Tesla

По данным источника, всего несколько десятков человек будут сокращены на предприятии Tesla в Шанхае, что на фоне коллектива численностью около 20 000 не так много. При этом специалистов по продажам данные сокращения коснутся сильнее, что в условиях замедляющегося роста китайского рынка и усиливающейся конкуренции вполне закономерно. Некоторые точки продаж Tesla на территории Китая в итоге могут закрыться полностью, если их кадровый состав будет сокращён в полном объёме.