Поскольку в это время выйдет новое семейство iPhone.

Глядя за прогрессом конкурентов в сфере интеграции функций искусственного интеллекта в пользовательскую экосистему, Тим Кук (Tim Cook) на предыдущей квартальной конференции был вынужден пообещать, что свои новшества в этой сфере компания представит в этом году. Многие аналитики предпочли привязать период их выхода к проходящей в июне конференции для разработчиков WWDC 2024, но представители Bernstein склонны считать, что не всё так однозначно.

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Источник изображения: Apple

По их мнению, основную часть откровений относительно новых функций с использованием искусственного интеллекта Apple прибережёт до сентября, когда традиционно происходит презентация iPhone нового поколения. Если учесть, что половину выручки Apple до сих пор получает от реализации смартфонов, подобную привязку можно назвать логичной.

Как считают аналитики Bernstein, для Apple не является проблемой возможность использования языковых моделей сторонней разработки, если она сочтёт их достаточно эффективными. Новые ИИ-функции помогут Apple как привлечь к iPhone новых покупателей, так и научиться зарабатывать на теме искусственного интеллекта иными способами. Например, можно улучшить интеграцию рекламы в поисковые запросы или брать комиссию с компаний, которые получают клиентов на платформе Apple с использованием её новых ИИ-сервисов.