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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По слухам, Kioxia предпринимает попытки возобновить переговоры о слиянии с Western Digital
Но SK hynix по-прежнему категорически против этого.

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Подготовка Kioxia к размещению акций на Токийской фондовой бирже в октябре, как уже отмечалось, сопровождается менее очевидным процессом — этот японский производитель памяти не теряет надежды возобновить переговоры о слиянии с американской компанией Western Digital, с которой у него уже много лет действует в Японии совместное предприятие по выпуску твердотельной памяти. К этой теме ещё раз возвращается издание Business Korea.

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Источник изображения: Business Korea

Японские СМИ, по данным источников, сообщают о подготовке Kioxia к публичному размещению акций в октябре, и оно стало одним из средств давления на кредиторов, которые заинтересованы в получении от компании $5,8 млрд уже в июне текущего года. Перспективы IPO должны позволить Kioxia проще рефинансировать или реструктурировать этот долг, поскольку в октябре у неё должны появиться дополнительные средства, привлечённые на бирже.

Главная же новость заключается в том, что представители SK hynix выразили непреклонность своей позиции по поводу возможности слияния Kioxia и Western Digital. Корейская компания, которая косвенно контролирует до 15% капитала Kioxia, будет всеми силами противиться такому слиянию. Именно её противодействие в прошлом году помешало осуществить соответствующую сделку и вынудило Western Digital затеять реструктуризацию с отделением бизнеса по выпуску твердотельной памяти. SK hynix не заинтересована в том, чтобы после слияния Kioxia и Western Digital у неё появился более крупный конкурент.

#western digital #sk hynix #сделка #kioxia
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