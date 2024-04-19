Спрос превысил ожидания компании в пять раз, как признался глава компании.

Вышедший недавно на китайский рынок электрический седан Xiaomi SU7 до сих пор поставлялся клиентам с заранее определённым набором опций, компания для этого выпустила по 5000 машин фиксированной комплектации в версиях Standard и Max. Сайт CnEVPost отмечает, что конфигурируемые клиентами комплектации начали отгружаться не в конце апреля, как планировалось изначально, а уже сейчас, на 12 дней с опережением графика. Это значит, что у клиентов появилась возможность выбирать опции строго на свой вкус.

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Источник изображения: Xiaomi

Кстати, средняя версия SU7 Pro начнёт поставляться только в конце мая, поэтому говорить о выходе на рынок полного ассортимента модификаций первого электромобиля Xiaomi всё равно пока преждевременно. Руководство компании признало, что спрос оказался в пять раз выше ожидаемого, и сейчас конвейер предприятия в Пекине полностью обеспечен заказами и работой.

Выдачей электромобилей сейчас занимаются салоны Xiaomi в 29 городах Китая, к концу года их количество увеличится до 40 штук. Каким будет следующая модель электромобиля этой марки, глава Xiaomi говорить отказался. При этом он подчеркнул, что у компании нет намерений выпускать внедорожный электромобиль, поскольку в ассортименте того же концерна Great Wall их предостаточно. По неофициальным данным, во второй половине текущего года цветовая гамма SU7 расширится — сейчас она насчитывает девять цветов, три из которых не требуют доплаты.