Всё теперь кажется не таким радужным, как три месяца назад.

В ходе выступления на квартальном отчётном мероприятии, как отмечает Nikkei Asian Review, руководство TSMC было вынуждено признать, что придётся ухудшить оглашённые три месяца назад прогнозы по темпам восстановления полупроводниковой отрасли в целом, хотя прогноз по росту собственной выручки на величину от 21 до 26 % по итогам всего года компания ухудшать не стала.

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Источник изображения: TSMC

Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) считает, что в целом по отрасли каждый следующий квартал 2024 года будет лучше предыдущего с точки зрения выручки, но не резкое восстановление спроса рассчитывать не приходится. В сегменте системной логики по итогам года будет наблюдаться рост не более 10%, в контрактном сегменте он ограничится диапазоном от 14 до 19 %, хотя ещё в начале года руководство рассчитывало на 20%. В любом случае, такой рост будет лучше, чем прошлогоднее снижение на 8,2%, которое было зафиксировано по данным SIA.

Стремление некоторых участников рынка агрессивно наращивать выпуск чипов по зрелым техпроцессам, которое характерно для китайских компаний, по словам главы TSMC, вполне может привести к перепроизводству. Сама TSMC за свой бизнес в этом сегменте не переживает, поскольку у неё есть постоянные клиенты, обеспечивающие стабильные объёмы закупок и предсказуемые потоки выручки.

Если говорить о конечных рынках, то в сегменте смартфонов наблюдается плавное восстановление, дно пройдено и в сегменте ПК, по мнению руководства TSMC, но спрос растёт очень медленно. Помимо бурно растущего рынка ИИ-серверов, положительную динамику начинает демонстрировать и рынок компонентов для традиционных серверов.